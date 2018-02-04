В США собака вернулась к хозяину после 10 лет скитаний
В штате Пенсильвания, после десяти лет бродяжничества, собака вернулась в дом своих хозяев.
По данным Sky News история "блудного пса" произошла в городке Апполо, что находится в штате Пенсильвания. Собака Эбби сбежала из дома очень давно и никаких сведений хозяева не получали. Судьба Эбби была неизвестной до последнего времени. Пару дней назад собака явилась в дом Джорджа Спиринга, который живёт с хозяевами животного.
Он с помощью чипа смог определить местонахождение настоящего дома пса. Через некоторые время семья увидела своего питомца. По их словам, Эбби как-будто "восстала из мёртвых". Стоит отметить, что здоровье и состояние у неё в норме.
Хозяева собаки почувствовали себя в какой-то мере в роли Хатико и очень счастливы такому исходу. По их словам, это равносильно возвращению близкого родственника.
По данным Sky News история "блудного пса" произошла в городке Апполо, что находится в штате Пенсильвания. Собака Эбби сбежала из дома очень давно и никаких сведений хозяева не получали. Судьба Эбби была неизвестной до последнего времени. Пару дней назад собака явилась в дом Джорджа Спиринга, который живёт с хозяевами животного.
Он с помощью чипа смог определить местонахождение настоящего дома пса. Через некоторые время семья увидела своего питомца. По их словам, Эбби как-будто "восстала из мёртвых". Стоит отметить, что здоровье и состояние у неё в норме.
Хозяева собаки почувствовали себя в какой-то мере в роли Хатико и очень счастливы такому исходу. По их словам, это равносильно возвращению близкого родственника.
Автор: Медведев Сергей