Собянин: В Москве из-за падения дерева погиб человек
3 февраля в Москве из-за порыва ЛЭП и падения дерева, спровоцированного погодными условиями, погиб человек. Сведения об инциденте мэр Сергей Собянин разместил в соцсети «ВКонтакте».
«По последним данным, из-за непрекращающегося снегопада уже рухнули 360 деревьев. В воскресенье ситуация может ухудшиться из-за шквалистого ветра (20 м/сек.), поэтому прошу – держитесь от проводов и деревьев подальше», - написал градоначальник.
Евгений Тишковец из центра погоды «Фобос» рассказал, что после 15:00 снегопад в столице может усилиться из-за Средиземноморского циклона, несущего с собой похолодание до -10 градусов.
Сотрудники Мосгортранса в количестве 300 человек патрулируют город и устраняют последствия стихии.
«По последним данным, из-за непрекращающегося снегопада уже рухнули 360 деревьев. В воскресенье ситуация может ухудшиться из-за шквалистого ветра (20 м/сек.), поэтому прошу – держитесь от проводов и деревьев подальше», - написал градоначальник.
Евгений Тишковец из центра погоды «Фобос» рассказал, что после 15:00 снегопад в столице может усилиться из-за Средиземноморского циклона, несущего с собой похолодание до -10 градусов.
Сотрудники Мосгортранса в количестве 300 человек патрулируют город и устраняют последствия стихии.
Автор: Джанабилова Татьяна П