Сборная России по бенди в 11-й раз стала чемпионом мира
Сборная российских бендиистов (хоккея с использованием мяча) заработала титул мирового чемпиона в 11-й раз. По информации от представителей национальной команды, РФ смогла обыграть Швецию со счетом 5:4.
Финал турнира прошел в Хабаровске. В основном составе российской сборной отметился Алмаз Миргазов, который забил три мяча в ворота иностранного соперника. Авторами еще двух голов стали Максим Ишкелдин и Алан Джусоев. Шведам удалось забить только 4 мяча, ввиду чего они заняли почетное второе место в чемпионате.
Сборная Финляндии получила бронзу в мировом первенстве, сыграв вчера с Казахстаном. В итоге команда одержала победу с решающим счетом 8:4. Примечательно, что российская национальная сборная проходила в полуфинал 17 раз.
Финал турнира прошел в Хабаровске. В основном составе российской сборной отметился Алмаз Миргазов, который забил три мяча в ворота иностранного соперника. Авторами еще двух голов стали Максим Ишкелдин и Алан Джусоев. Шведам удалось забить только 4 мяча, ввиду чего они заняли почетное второе место в чемпионате.
Сборная Финляндии получила бронзу в мировом первенстве, сыграв вчера с Казахстаном. В итоге команда одержала победу с решающим счетом 8:4. Примечательно, что российская национальная сборная проходила в полуфинал 17 раз.
Автор: Махов Артем