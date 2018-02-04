Игорь Кваша не любил показывать слезы в эфире "Жди меня"
Народный ведущий Игорь Кваша не любил показывать слезы в эфире программы «Жди меня», которой посвятил 14 лет. Своими воспоминаниями об актере, которому 4 февраля могло исполниться 85 лет, поделился президент телекомпании ВИДgital Александр Любимов.
«Бывает, что известные люди не могут стать народными ведущими, но с Квашой мне повезло. Взять актера в «Жди меня» мне рекомендовал друг и его, как оказалось позже, родственник», - рассказал Александр Михайлович.
В годы войны у Кваши пропал отец, поэтому тема оказалась ему близка. Героем программы он сопереживал искренне, от души и всегда мечтал, чтобы нашлись все пропавшие.
Любимов добавил, что Игорь Владимирович плакал, когда следил за эмоциями людей в студии, но слезы не шли в эфир. В 1997 году было не принято вещать о глубоких чувствах, поэтому переживания героев вводили постепенно.
Напомним, в честь Кваши в Москве установлен памятник.
«Бывает, что известные люди не могут стать народными ведущими, но с Квашой мне повезло. Взять актера в «Жди меня» мне рекомендовал друг и его, как оказалось позже, родственник», - рассказал Александр Михайлович.
В годы войны у Кваши пропал отец, поэтому тема оказалась ему близка. Героем программы он сопереживал искренне, от души и всегда мечтал, чтобы нашлись все пропавшие.
Любимов добавил, что Игорь Владимирович плакал, когда следил за эмоциями людей в студии, но слезы не шли в эфир. В 1997 году было не принято вещать о глубоких чувствах, поэтому переживания героев вводили постепенно.
Напомним, в честь Кваши в Москве установлен памятник.
Автор: Джанабилова Татьяна П