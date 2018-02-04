В Лос-Анджелесе сегодня вручают награды победителям премии Гильдии режиссёров Америки
Одним из претендентов в номинации «Документальный фильм» оказался фильм «Икар», рассказывающий о допинге в спорте Росии.
В Беверли-Хиллз готовится церемония, которая является основанием для прогнозов о возможных обладателях премии «Оскар». Это последняя стадия таких масштабов в американской киноиндустрии накануне финального голосования жюри «Оскара» и она раскрывает настроения и атмосферу в кинобизнесе. Не является удивлением то, что так схожи и списки претендентов на «Оскар» и на премию Гильдии. Среди номинантов на первые места Гильермо дель Торро с картиной«Форма воды», Грета Гарвиг и её «Леди Бёрд», Кристофер Нолан со своим «Дюнкерк», а также режиссёр фильма «Три биллборда на границе» Мартин МакДон и творец ленты «Прочь» Джордан Пил.
Главная политическая интрига связана с категорией «Лучший документальный фильм». Попавший в шортлист «Икар» является работой велогонщика-аматора с Великобритании Брайана Фогеля. История основывается на интервью с инсайдером Международного антидопингового агентства Григорием Родченковым.
Гильдия режиссеров Америки вручает премию за высокие достижения и успехи в области режиссуры кино и телевидения начиная с 1948 года. В этом году церемония отметит свой 70-й юбилей.
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В Беверли-Хиллз готовится церемония, которая является основанием для прогнозов о возможных обладателях премии «Оскар». Это последняя стадия таких масштабов в американской киноиндустрии накануне финального голосования жюри «Оскара» и она раскрывает настроения и атмосферу в кинобизнесе. Не является удивлением то, что так схожи и списки претендентов на «Оскар» и на премию Гильдии. Среди номинантов на первые места Гильермо дель Торро с картиной«Форма воды», Грета Гарвиг и её «Леди Бёрд», Кристофер Нолан со своим «Дюнкерк», а также режиссёр фильма «Три биллборда на границе» Мартин МакДон и творец ленты «Прочь» Джордан Пил.
Главная политическая интрига связана с категорией «Лучший документальный фильм». Попавший в шортлист «Икар» является работой велогонщика-аматора с Великобритании Брайана Фогеля. История основывается на интервью с инсайдером Международного антидопингового агентства Григорием Родченковым.
Гильдия режиссеров Америки вручает премию за высокие достижения и успехи в области режиссуры кино и телевидения начиная с 1948 года. В этом году церемония отметит свой 70-й юбилей.
Автор: Медведев Сергей