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Флагман Xiaomi Mi 6 резко упал в цене в российских магазинах до 29 990 рублей
В наступившем году китайская новинка смартфон Xiaomi Mi 6, упала до максимально низкой себестоимости в 29 990 рублей во многих официальных магазинах России. Впервые же флагман появился на полках магазинов на экваторе 2017 года.

Флагман Xiaomi Mi 6 резко упал в цене в российских магазинах до 29 990 рублей


С тех пор он не изменился по качеству показателей, оснастивших данную модель процессором Qualcomm Snapdragon 835, IPS-экраном в 5,15 дюймов, камерами, где основная имеет 12 Мп, а фронтальная снимает на 8 Мп. Так же, смартфон снабжает энергией батарея емкостью 3350 мАч, встроенной 6 ГБ и оперативной памяти на 64 ГБ. С началом февраля специалисты заметили резкое подешевление флагмана, несмотря на наличие мощных параметров и показателей скорости работы телефона.

Но если сравнивать более разрекламированные смартфоны таких брендов как Samsung и Apple, которые гражданин может купить от 40 000-80 000 рублей, то Xiaomi Mi 6 придется среднестатистическому покупателю по цене раза в два ниже.

Стоит так же отметить, что флагман можно приобрести и в неофициальных торговых палатах, а на «сером рынке», стоимостью приблизительно в 23 000 рублей.

Автор: Богданова Ярослава
Сегодня, 12:18
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