Мощный электрический кроссовер ES8 от компании Nio официально вышел в продажу
Китайский производитель электрических и премиум автомобилей Nio объявил о начале продаж нового кроссовера ES8, способного по заявлениям экспертов составить отличную конкуренцию более известной Tesla Model X. Это более чем достойная модель и прекрасное событие для всего автомобильного мира.
Сама компания была основана недавно – в 2014 году, но наличие хороших инвесторов и дизайнеров позволило создать автомобиль со всеми ведущими техническими параметрами с футуристическим внешним видом кузова, интерьером салона и доступностью. В Китае продажи стартуют с 68000 $, что почти в два раза дешевле прямого конкурента Tesla Model X. Для желающих, производитель создал лимитированную версию с более богатым оснащением и ценой выше 80000$. Примечательно, что батарею в автомобиль изначально можно и не ставить, экономя на этом 15000$, при этом пользуясь арендой всего за 200$ в месяц.
Nio ES8 – это полноприводный кроссовер с двумя электродвигателями на передней и задней оси с общей мощностью 635 л.с. (более 480 кВт). Разгон до 100 км\ч занимает до 4,5 секунд, а максимальная скорость регламентируется свыше 160 км\ч. Батарея с емкостью 70 кВтч обеспечивает запасом хода от 350 до 500 километров при стабильной скорости 60 км\ч. Производитель также обещает оснастить автомобиль искусственным интеллектом с всевозможной помощью водителю и автономное вождение 3 уровня.
Сама компания была основана недавно – в 2014 году, но наличие хороших инвесторов и дизайнеров позволило создать автомобиль со всеми ведущими техническими параметрами с футуристическим внешним видом кузова, интерьером салона и доступностью. В Китае продажи стартуют с 68000 $, что почти в два раза дешевле прямого конкурента Tesla Model X. Для желающих, производитель создал лимитированную версию с более богатым оснащением и ценой выше 80000$. Примечательно, что батарею в автомобиль изначально можно и не ставить, экономя на этом 15000$, при этом пользуясь арендой всего за 200$ в месяц.
Nio ES8 – это полноприводный кроссовер с двумя электродвигателями на передней и задней оси с общей мощностью 635 л.с. (более 480 кВт). Разгон до 100 км\ч занимает до 4,5 секунд, а максимальная скорость регламентируется свыше 160 км\ч. Батарея с емкостью 70 кВтч обеспечивает запасом хода от 350 до 500 километров при стабильной скорости 60 км\ч. Производитель также обещает оснастить автомобиль искусственным интеллектом с всевозможной помощью водителю и автономное вождение 3 уровня.
Автор: Тригуб Сергей