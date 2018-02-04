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Эксперты: Характеристики Xiaomi Redmi Note 5 с двойной камерой окажутся хуже ожиданий
Характеристики новинки от компании Xiaomi - Redmi Note 5 с современной двойной камерой и экраном с новомодным соотношением сторон 18:9 окажутся хуже ожиданий. Точная дата анонса неизвестна, но инсайдеры говорят о весне. Стоимость новинки пока неизвестна.

Эксперты: Характеристики Xiaomi Redmi Note 5 с двойной камерой окажутся хуже ожиданий


В отличии от Redmi 5 Plus модель Note 5 получит камеру с 2-кратным зумом, поддерживающую функцию размытия. Производители обещали улучшить технические характеристики модели, но судя по слухам, бюджетный девайс не сможет даже запускать игры.

Xiaomi Redmi Note 5 работает на базе восьмиядерного чипсета Snapdragon 636 от Qualcomm. Процессор новый, но он не увеличит производительность смартфона. Модель комплектуется памятью на 3 и 32 Гб или 4 и 64 Гб и двойной камерой на 8 и 16 Мп.

Ранее сообщалось, как бесплатно получить Xiaomi Redmi Note 5A.

Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 13:00
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