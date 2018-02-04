Кросс-универсал от FAW и Volkswagen получил название Junpai CX65
Концерны Volkswagen и FAW намерены в ближайшее время выпустить кросс-универсал под названием Junpai CX65. По информации от представителей компаний, транспортное средство будет иметь уникальный дизайн, созданный ателье ItalDesign.
Концепт будущего транспортного средства был презентован весной минувшего года в рамках автомобильного салона в Шанхае. На первых изображениях автомобиля видно, что он будет иметь лаконичные формы дизайна и продуманную эргономику. Транспортное средство получило колесную базу длиной в 2,6 метра. Кроме того, в продаже появится версия с расширенным обвесом из пластика с расширенными арками.
Под капотом Junpai CX65 расположится силовой агрегат на 1,5 литра при общей мощности в 114 лошадиных сил. Вместе с ним установят современную МКПП на 6 ступеней в базовой вариации. Также в продаже появится и версия с автоматическим вариатором на семь передач. В салоне автомобиля появится расширенная торпеда с дисплеем на 10 дюймов для управления бортовым компьютером и проигрывателем.
Официальное начало продаж FAW Junpai CX65 запланировано на весну текущего года. По предварительным данным, кросс-универсал будет относиться к среднему ценовому сегменту. По поводу его точной стоимости пока ничего не сообщается.
Концепт будущего транспортного средства был презентован весной минувшего года в рамках автомобильного салона в Шанхае. На первых изображениях автомобиля видно, что он будет иметь лаконичные формы дизайна и продуманную эргономику. Транспортное средство получило колесную базу длиной в 2,6 метра. Кроме того, в продаже появится версия с расширенным обвесом из пластика с расширенными арками.
Под капотом Junpai CX65 расположится силовой агрегат на 1,5 литра при общей мощности в 114 лошадиных сил. Вместе с ним установят современную МКПП на 6 ступеней в базовой вариации. Также в продаже появится и версия с автоматическим вариатором на семь передач. В салоне автомобиля появится расширенная торпеда с дисплеем на 10 дюймов для управления бортовым компьютером и проигрывателем.
Официальное начало продаж FAW Junpai CX65 запланировано на весну текущего года. По предварительным данным, кросс-универсал будет относиться к среднему ценовому сегменту. По поводу его точной стоимости пока ничего не сообщается.
Автор: Махов Артем