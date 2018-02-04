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Михаил Шуфутинский до сих пор скорбит по своей любимой супруге
Счастливый брак Михаила Шуфутинского длился без малого 44 года, являясь для других примером крепких семейных отношений. Потеряв любимую жену в 2015 году, мэтр шансона признается, что до сих пор скорбит о своей невосполнимой потере.

Михаил Шуфутинский до сих пор скорбит по своей любимой супруге


Поженившись в 1971 году, чета Шуфутинских являлась образцом семейных отношений в среде шоу-бизнеса, где брачные союзы распадаются довольно часто. За неполных 44 года совместной жизни жена подарила Михаилу Шуфутинскому двоих сыновей, а они в свою очередь - восемь внуков и внучек. Несчастье случилось летом 2015, когда знаменитый шансонье был на гастролях в Израиле. В связи с кончиной любимой супруги ему пришлось отменить все свои концерты и срочно вылететь в США. В передаче "Однажды" Михаил Шуфутинский рассказал, что очень сожалеет о том, что большую часть своей жизни был вынужден проводить вне дома, на гастролях либо на съемках, уделяя своей любимой меньше времени, чем хотелось бы. Также артист поделился своим душевным состоянием с телезрителями, отметив, что до сих пор скорбит о своей любимой супруге.

Михаил Шуфутинский до сих пор ловит себя на мысли, что хочет позвонить жене. "Вот вижу, например, как украшают мост через Москва-реку... Хочется взять и позвонить, рассказать... Стоп. Куда ты позвонишь? Кому позвонишь? Надо жить дальше," - отметил артист. Оксана Пушкина, рассказывая про свой визит к семейной паре Шуфутинских, отмечает, что это всегда был гостеприимный дом, там всегда было вкусно, уютно и тепло. Телеведущая отмечает, что смерть любимой супруги - это огромная потеря для Михаила Шуфутинского.

Автор: Артемов Сергей
Сегодня, 13:30
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