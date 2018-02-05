Отец Дианы Шурыгиной винит себя в изнасиловании дочери
Отец прославившейся на всю страну Дианы Шурыгиной винит себя в изнасиловании дочери и скандальной истории, развернувшейся вокруг нее после освобождения по УДО Сергея Семенова. Откровенные признания мужчины прозвучали в передаче Андрея Малахова «Прямой эфир».
Мужчина рассказал, что после скандала денег в их семье больше не стало, наоборот, сейчас его не берут на работу или увольняют, узнав в нем отца Шурыгиной. Недавно его взяли на автомойку, но приехали блогеры и стали бегать с телефонами, обвиняя нового мойщика в появившихся на машине царапинах. Руководству скандалы не нужны, поэтому сотрудника попросили уйти.
«Моя вина заключается в нехватке времени. У меня его не было для общения с дочерью, приходилось много работать. Конечно, мы с Дианой о многом говорили, но я должен был чаще находиться рядом», - рассказал Алексей Шурыгин.
Ранее отца Шурыгиной обвинили в педофилии.
Мужчина рассказал, что после скандала денег в их семье больше не стало, наоборот, сейчас его не берут на работу или увольняют, узнав в нем отца Шурыгиной. Недавно его взяли на автомойку, но приехали блогеры и стали бегать с телефонами, обвиняя нового мойщика в появившихся на машине царапинах. Руководству скандалы не нужны, поэтому сотрудника попросили уйти.
«Моя вина заключается в нехватке времени. У меня его не было для общения с дочерью, приходилось много работать. Конечно, мы с Дианой о многом говорили, но я должен был чаще находиться рядом», - рассказал Алексей Шурыгин.
Ранее отца Шурыгиной обвинили в педофилии.
Автор: Джанабилова Татьяна П