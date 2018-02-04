Тимур Батрутдинов нашел Ольге Бузовой замену в лице Гарика Харламова
Тимур Батрутдинов нашел Ольге Бузовой замену. Артист обнародовал на своей странице в Instagram ролик, на котором вместо певицы с ним на отдыхе присутствует его товарищ Гарик Харламов.
На ролике запечатлена дорога юмориста с одного из корпоративов. Батрутдинов постоянно шутит о том, что встретил одну интересную особу. В итоге в ролике появляется Гарик Харламов, который кладет голову на плече товарищу. Примечательно, что аналогичные события происходили и в совместном ролике Батрутдинова и Бузовой, снятого на отдыхе.
Несколько дней назад в Сети появился ролик, на котором Бузова и Батрутдинов ужинают в ресторане. Поклонники предположили, что между звездами мог завязаться роман, однако и певица и юморист отрицают это. До этого они появлялись вместе на снимках с отдыха в Таиланде.
На ролике запечатлена дорога юмориста с одного из корпоративов. Батрутдинов постоянно шутит о том, что встретил одну интересную особу. В итоге в ролике появляется Гарик Харламов, который кладет голову на плече товарищу. Примечательно, что аналогичные события происходили и в совместном ролике Батрутдинова и Бузовой, снятого на отдыхе.
Несколько дней назад в Сети появился ролик, на котором Бузова и Батрутдинов ужинают в ресторане. Поклонники предположили, что между звездами мог завязаться роман, однако и певица и юморист отрицают это. До этого они появлялись вместе на снимках с отдыха в Таиланде.
Автор: Махов Артем