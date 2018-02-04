СМИ: В Москве пассажир упал под поезд на станции «Кунцевская»
В Москве пассажир при невыясненных обстоятельствах упал под поезд на станции «Кунцевская». Сведения со ссылкой на очевидцев трагедии появились на портале «РЕН».
Сообщается, после падения мужчины пассажиры вызвали скорую помощь. Медики прибыли на станцию в сопровождении полиции. Свидетели опрашиваются, детали инцидента устанавливаются. Врачи не комментируют состояние пациента.
Ранее девушка упала под поезд на станции «Полянка».
Сообщается, после падения мужчины пассажиры вызвали скорую помощь. Медики прибыли на станцию в сопровождении полиции. Свидетели опрашиваются, детали инцидента устанавливаются. Врачи не комментируют состояние пациента.
Ранее девушка упала под поезд на станции «Полянка».
Автор: Джанабилова Татьяна П