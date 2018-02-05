Семейная фотография Егора Крида покорила Сеть
Егор Крид в своем Instagram выложил фотографию с прекрасной блондинкой. Тайну незнакомки раскрыл сам певец, объяснив, что девушка рядом с ним - его старшая сестра. Семейное фото покоряет Сеть, набрав более 200 000 лайков менее, чем за сутки.
Егор Крид и Полина Фейт (таково сценическое имя девушки) уже успели снять в 2012 году музыкальных клип, в котором исполнили песню "Расстояние". Музыкальная работа занимала верхние строчки рейтингов на музыкальных каналах и была очень популярной в Сети. Известно, что Егор Крид называет сестру "моя принцесса". Девушка, как и ее младший брат, достаточно творческая личность: занималась музыкой, играла в театральном кружке, выступала на театральной сцене Пензы, затем переехала в США и продолжает заниматься актерским мастерством.
Семейное фото Егора Крида с сестрой стремительно завоевывает Сеть. Меньше, чем за сутки, фотография успела понравиться более 200 000 подписчикам.
Егор Крид и Полина Фейт (таково сценическое имя девушки) уже успели снять в 2012 году музыкальных клип, в котором исполнили песню "Расстояние". Музыкальная работа занимала верхние строчки рейтингов на музыкальных каналах и была очень популярной в Сети. Известно, что Егор Крид называет сестру "моя принцесса". Девушка, как и ее младший брат, достаточно творческая личность: занималась музыкой, играла в театральном кружке, выступала на театральной сцене Пензы, затем переехала в США и продолжает заниматься актерским мастерством.
Семейное фото Егора Крида с сестрой стремительно завоевывает Сеть. Меньше, чем за сутки, фотография успела понравиться более 200 000 подписчикам.
Автор: Артемов Сергей