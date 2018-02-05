Найдена подводная база НЛО в Антарктиде программой Google Maps
С помощью программы Google Maps, специалистами в области изучения инопланетной жизни, в Антарктиде был найден айсберг, под которым находится база НЛО. Google Maps предоставляет услугу просмотра карт Земли и фото, сделанных из космоса. На одном из таких снимков специалистами и была обнаружена внеземная жизнь.
Уфологи считают, что инопланетная раса могла бы создать целую общину в Антарктиде, так как в отличие от людей существа инопланетного происхождения могут выдержать неестественные холод и жару. Помимо этого, существа могли бы непосредственно и жить на континенте, поскольку ближайшее селение людей, расположено на большом расстоянии от найденного айсберга.
Считается, что технологии внеземных существ гораздо преобладают человеческие, в связи с этим, инопланетная раса в два счета способна истребить людей.
Уфологи считают, что инопланетная раса могла бы создать целую общину в Антарктиде, так как в отличие от людей существа инопланетного происхождения могут выдержать неестественные холод и жару. Помимо этого, существа могли бы непосредственно и жить на континенте, поскольку ближайшее селение людей, расположено на большом расстоянии от найденного айсберга.
Считается, что технологии внеземных существ гораздо преобладают человеческие, в связи с этим, инопланетная раса в два счета способна истребить людей.
Автор: Богданова Ярослава