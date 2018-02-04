Санитарная служба 40 раз приезжала на Даунинг-стрит из-за бездействия кота
В Великобритании санитарная служба 40 раз приезжала на Даунинг-стрит из-за бездействия кота. По информации от местной прессы, официально числящийся в штате канцелярии премьера «мышелов» отказывался ловить крыс и мышей.
Всего за неделю кот упустил 29 грызунов, ввиду чего руководству ведомства пришлось вызывать санитарную службу. Обвинения в адрес «работника» уже не в первый раз поступают от сотрудников. В минувшем году он также перестал исполнять свои обязанности, отказываясь есть корм, который ему приносили.
В минувшем году местные издания сообщали, что «мышелова» могут лишить должности, так как в помещении ведомства было найдено более 20 грызунов. В итоге сотрудникам запретили кормить кота, так как он потерял форму и привык к бездействию. Для стимуляции его эффективности было решено посадить его на специальную диету.
Местные издания сообщили, что в последние месяцы проблема грызунов в государственных учреждениях Великобритании стала более явной. Во время одной из экскурсий по зданию Городской ассамблеи Лондона на школьников прямо с потолка упала мышь.
Всего за неделю кот упустил 29 грызунов, ввиду чего руководству ведомства пришлось вызывать санитарную службу. Обвинения в адрес «работника» уже не в первый раз поступают от сотрудников. В минувшем году он также перестал исполнять свои обязанности, отказываясь есть корм, который ему приносили.
В минувшем году местные издания сообщали, что «мышелова» могут лишить должности, так как в помещении ведомства было найдено более 20 грызунов. В итоге сотрудникам запретили кормить кота, так как он потерял форму и привык к бездействию. Для стимуляции его эффективности было решено посадить его на специальную диету.
Местные издания сообщили, что в последние месяцы проблема грызунов в государственных учреждениях Великобритании стала более явной. Во время одной из экскурсий по зданию Городской ассамблеи Лондона на школьников прямо с потолка упала мышь.
Автор: Махов Артем