В Антарктиде российские исследователи сумели добыть самый древний лед на планете
Исследователи антарктической научной станции "Восток" сумели добыть образец самого древнего льда планеты Земля. Ценный образец будет доставлен в Санкт-Петербург, где ученые приступят к его изучению.
Возраст льда, добытого российскими исследователями Антарктиды с научной станции "Восток", составляет порядка 1,3 млн. лет. Это самый древний образец на сегодняшний день, который смогли добыть ученые. Ранее считалось, что древнейший лед - "голубой лед", добытый в Антарктиде из так называемых Сухих Долин близ американской научно-исследовательской станции "Мак-Мердо". Возраст добытых американцами образцов оценивается в 1 млн лет.
Образец древнейшего льда поможет ученым изучить, какой климат был на Земле более миллиона лет назад. Ценную находку доставят в Санкт-Петербург для проведения исследований.
Возраст льда, добытого российскими исследователями Антарктиды с научной станции "Восток", составляет порядка 1,3 млн. лет. Это самый древний образец на сегодняшний день, который смогли добыть ученые. Ранее считалось, что древнейший лед - "голубой лед", добытый в Антарктиде из так называемых Сухих Долин близ американской научно-исследовательской станции "Мак-Мердо". Возраст добытых американцами образцов оценивается в 1 млн лет.
Образец древнейшего льда поможет ученым изучить, какой климат был на Земле более миллиона лет назад. Ценную находку доставят в Санкт-Петербург для проведения исследований.
Автор: Артемов Сергей