ИИ выступит судьей на фотоконкурсе
Искусственный интеллект, разработанный американским стартапом EyeEm, выступит судьей на фотоконкурсе. Темой состязания художников станет графическое изображение города.
Представители EyeEm отметили, что в настоящее время ИИ находится на стадии доработки, так как во время первых тестирований были выявлены определенные недочеты. В частности, система не может выводить единый результат после оценивания загруженных в нее материалов.
Конкурс The Graphic City будет представлять собой состязание художников в стиле городского минимализма. Участники представят свои графические работы, в которых должны присутствовать элементы быта мегаполиса и пейзажи с жилыми и техническими постройками. Работы будут приниматься до 12 февраля, после чего их передадут на рассмотрение. Окончательный вердикт вынесет искусственный интеллект.
Разработкой алгоритма для определения качества изображений также занимается компания Google. В настоящее время распоряжении бренда имеется нейросеть, способная выбирать эстетически привлекательные снимки.
Представители EyeEm отметили, что в настоящее время ИИ находится на стадии доработки, так как во время первых тестирований были выявлены определенные недочеты. В частности, система не может выводить единый результат после оценивания загруженных в нее материалов.
Конкурс The Graphic City будет представлять собой состязание художников в стиле городского минимализма. Участники представят свои графические работы, в которых должны присутствовать элементы быта мегаполиса и пейзажи с жилыми и техническими постройками. Работы будут приниматься до 12 февраля, после чего их передадут на рассмотрение. Окончательный вердикт вынесет искусственный интеллект.
Разработкой алгоритма для определения качества изображений также занимается компания Google. В настоящее время распоряжении бренда имеется нейросеть, способная выбирать эстетически привлекательные снимки.
Автор: Махов Артем