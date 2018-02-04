На Кубани в ДТП с двумя ГАЗелями погиб человек
4 февраля, в 07:15, на Кубани в тройном ДТП с двумя ГАЗелями и легковушкой погиб человек. Сведения предоставлены пресс-службой ГУ МВД по Динскому району.
Сообщается, водитель, управлявший BMW, по неустановленным причинам оказался на полосе встречного движения и боковой частью зацепил попутную машину. От удара ГАЗель развернуло и отбросило в кювет. В этот момент иномарка по инерции столкнулась со вторым грузовиком.
Пассажирка, упавшего в кювет авто, скончалась на месте. Трое человек из ГАЗели обследованы и отправлены на амбулаторное лечение. Пассажир иномарки с травмами доставлен в медучреждение. Вопрос о возбуждении уголовного дела будет решен по результатам начатой проверки.
Ранее в Краснодарском крае в аварию попала свадебная колонна.
Сообщается, водитель, управлявший BMW, по неустановленным причинам оказался на полосе встречного движения и боковой частью зацепил попутную машину. От удара ГАЗель развернуло и отбросило в кювет. В этот момент иномарка по инерции столкнулась со вторым грузовиком.
Пассажирка, упавшего в кювет авто, скончалась на месте. Трое человек из ГАЗели обследованы и отправлены на амбулаторное лечение. Пассажир иномарки с травмами доставлен в медучреждение. Вопрос о возбуждении уголовного дела будет решен по результатам начатой проверки.
Ранее в Краснодарском крае в аварию попала свадебная колонна.
Автор: Джанабилова Татьяна П