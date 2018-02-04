В Москве «Охотный Ряд» и «Афимолл» эвакуировали после звонков о минировании
Московские торгово-развлекательные центры «Охотный ряд» и «Афимолл» пришлось эвакуировать после появления сведений о минировании. По информации от местной полиции, в настоящее время продолжаются поиски анонима, который предоставил информацию об опасности подрыва зданий.
По данным от источников в локальных правоохранительных органах, анонимный звонок касательно возможного минирования «Охотного ряда» поступил сегодня в утреннее время. В течение получаса абонент с другого номера предоставил сведения об аналогичной ситуации в ТЦ «Афимолл». На место выехали сотрудники локальной полиции, которые провели эвакуацию всех посетителей и работников магазинов.
В настоящее время на месте работают саперы и кинологи, которые обследуют помещения торговых центров. По предварительным данным, в ходе осмотра помещений никаких потенциально опасных предметов найдено не было.
Звонок по поводу минирования столичного торгово-развлекательного центра «Охотный ряд» стал вторым за последние несколько месяцев. В декабре минувшего года аноним сообщил, что в одном из павильонов ТЦ находится самодельное взрывное устройство, ввиду чего посетителей и персонал также пришлось эвакуировать.
По данным от источников в локальных правоохранительных органах, анонимный звонок касательно возможного минирования «Охотного ряда» поступил сегодня в утреннее время. В течение получаса абонент с другого номера предоставил сведения об аналогичной ситуации в ТЦ «Афимолл». На место выехали сотрудники локальной полиции, которые провели эвакуацию всех посетителей и работников магазинов.
В настоящее время на месте работают саперы и кинологи, которые обследуют помещения торговых центров. По предварительным данным, в ходе осмотра помещений никаких потенциально опасных предметов найдено не было.
Звонок по поводу минирования столичного торгово-развлекательного центра «Охотный ряд» стал вторым за последние несколько месяцев. В декабре минувшего года аноним сообщил, что в одном из павильонов ТЦ находится самодельное взрывное устройство, ввиду чего посетителей и персонал также пришлось эвакуировать.
Автор: Махов Артем