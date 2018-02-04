Ученые используют космические лазеры для наблюдения за таянием льдов
Ученые, обеспокоенные таянием льдов, используют для изучения процесса космические лазеры. Исследование поможет оценить масштабы бедствия и определить точное время начала глобального потепления. О предстоящей работе сообщает издание HotGeo.
Лазер, установленный на Grace Follow-On, стал преемником немецко-американского высокоэффективного гравитационного аппарата, проработавшего 15 лет. На корабле два устройства стоят на расстоянии друг от друга в 220 километров. Они оснащены специальным дальномером, рассчитывающим данные с высокой точностью.
Аппарат IceSat-2 направит в сторону земных льдов зеленые лучи и измерит оставшееся на Земле покрытие. Микроимпульсивный лазер способен бесперебойно работать на протяжении восьми лет.
Лазер, установленный на Grace Follow-On, стал преемником немецко-американского высокоэффективного гравитационного аппарата, проработавшего 15 лет. На корабле два устройства стоят на расстоянии друг от друга в 220 километров. Они оснащены специальным дальномером, рассчитывающим данные с высокой точностью.
Аппарат IceSat-2 направит в сторону земных льдов зеленые лучи и измерит оставшееся на Земле покрытие. Микроимпульсивный лазер способен бесперебойно работать на протяжении восьми лет.
Автор: Джанабилова Татьяна П