Кристина Орбакайте опубликовала фото в новом образе
На своей страничке в Instagram известная российская певица Кристина Орбакайте, недавно выложила яркое фото с уик-энда. Исполнительница предстала, в, как назвали ее фолловеры, «крутом» виде, где она сидела в огромной красной туфельке, в качестве кресла.
Орбакайте выглядела очень эффектно в образе «брутальной дивы», прогуливаясь по известным бутикам. Потертые черные джинсы и грубые кожаные ботинки подчеркнули стройные ноги певицы. А вязаная шапочка в паре с солнцезащитными очками гармонично дополнили внешний вид исполнительницы.
В блоге Орбакайте поинтересовалась о том, как провели свои нерабочие дни и ее подписчики.
Орбакайте выглядела очень эффектно в образе «брутальной дивы», прогуливаясь по известным бутикам. Потертые черные джинсы и грубые кожаные ботинки подчеркнули стройные ноги певицы. А вязаная шапочка в паре с солнцезащитными очками гармонично дополнили внешний вид исполнительницы.
В блоге Орбакайте поинтересовалась о том, как провели свои нерабочие дни и ее подписчики.
Автор: Богданова Ярослава