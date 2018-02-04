В Москве число пострадавших из-за снегопада возросло до пяти человек
В Москве число пострадавших из-за снегопада, непрекращающегося с 3 февраля, возросло до пяти человек. Сведения предоставил мэр Сергей Собянин, продолжающий следить за ситуацией.
«Я еще раз прошу – будьте внимательны и осторожны. Число пострадавших растет и, по последним данным, достигло пяти россиян. Прогноз неблагоприятный, к нам пришел циклон, поэтому погода продолжит ухудшаться», - сказал Собянин.
Ранее мэр рассказал о первой жертве снегопада.
«Я еще раз прошу – будьте внимательны и осторожны. Число пострадавших растет и, по последним данным, достигло пяти россиян. Прогноз неблагоприятный, к нам пришел циклон, поэтому погода продолжит ухудшаться», - сказал Собянин.
Ранее мэр рассказал о первой жертве снегопада.
Автор: Джанабилова Татьяна П