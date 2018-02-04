В Подмосковье из-за снегопада произошли сбои в системе энергоснабжения
В Подмосковье из-за сильного снегопада произошло несколько перебоев в подаче электроэнергии. По информации от пресс-центра Министерства энергетики по столичному региону, в настоящее время на четырех участках ведутся ремонтные работы.
«Эпицентр стихии пришелся на западную и северную части Московской области. Также наблюдались отключения в округах Истра, Руза и Наро-Фоминск. В среднем, перебои имели продолжительность от 10 минут до 2 часов. В настоящее время еще несколько участков линий остаются без энергии из-за поломок, которые пытаются ликвидировать работники коммунальных служб», - говорится в сообщении пресс-центра Минэнерго по Подмосковью.
Из-за погодных условий электросетевые компании усилили контроль над работой оборудования всех подстанций в регионе. В течение следующей недели планируется провести осмотры участков воздушных линий, находящихся в требующем ремонта состоянии. Также для избегания чрезвычайных происшествий было организовано круглосуточное дежурство.
В случае возникновения проблем с энергоснабжением в готовности будут находиться не менее 500 бригад с передвижными источниками энергии. По поводу точного срока завершения работ пока ничего не сообщается.
«Эпицентр стихии пришелся на западную и северную части Московской области. Также наблюдались отключения в округах Истра, Руза и Наро-Фоминск. В среднем, перебои имели продолжительность от 10 минут до 2 часов. В настоящее время еще несколько участков линий остаются без энергии из-за поломок, которые пытаются ликвидировать работники коммунальных служб», - говорится в сообщении пресс-центра Минэнерго по Подмосковью.
Из-за погодных условий электросетевые компании усилили контроль над работой оборудования всех подстанций в регионе. В течение следующей недели планируется провести осмотры участков воздушных линий, находящихся в требующем ремонта состоянии. Также для избегания чрезвычайных происшествий было организовано круглосуточное дежурство.
В случае возникновения проблем с энергоснабжением в готовности будут находиться не менее 500 бригад с передвижными источниками энергии. По поводу точного срока завершения работ пока ничего не сообщается.
Автор: Махов Артем