Хакеры научились майнить критовалюту из бытовых приборов‍
Специалисты в IT-сфере сообщают, что в недалеком будущем у хакеров появится возможность использовать вычислительную мощь бытовой техники (холодильников, стиральных машин и других смарт-устройств) для майнинга криптовалют.
Недавно китайская компания Midea Group, которая занимается производством электронных приборов, заявила про патентирование нового способа майнинга биткоина. Согласно идее разработчиков, будет налажено производство техники со встроенными чипами, позволяющими удаленно подключаться к облачным сервисам и благодаря своей мощности добывать криптовалюту. При этом не будет снижения привычной мощности и подобный процесс никак не навредит основной работе приборов. Это было мотивировано тем, чтобы устройства хоть как-то компенсировали финансы, потраченных при покупке. Хотя на данный момент еще неизвестна цена встроенных чипов, и действительно ли это будет оправдано.
В свою очередь станут более доступными хакерские атаки на такие устройства, и пользователь даже не будет догадываться о таких процессах.
Недавно китайская компания Midea Group, которая занимается производством электронных приборов, заявила про патентирование нового способа майнинга биткоина. Согласно идее разработчиков, будет налажено производство техники со встроенными чипами, позволяющими удаленно подключаться к облачным сервисам и благодаря своей мощности добывать криптовалюту. При этом не будет снижения привычной мощности и подобный процесс никак не навредит основной работе приборов. Это было мотивировано тем, чтобы устройства хоть как-то компенсировали финансы, потраченных при покупке. Хотя на данный момент еще неизвестна цена встроенных чипов, и действительно ли это будет оправдано.
В свою очередь станут более доступными хакерские атаки на такие устройства, и пользователь даже не будет догадываться о таких процессах.
Автор: Тригуб Сергей