В Украине почти 400 населенных пунктов остались без света из-за непогоды
По словам пресс-службы госслужбы по чрезвычайным ситуациям около 400 городов и сёл в западных областях Украины обесточены из-за непогоды.
С субботы на воскресение метели и налипания мокрого снега вызвали срабатывание системы защиты линий электропередач, что привело к обесточиванию почти в 400 населенных пунктов в 7 областях, сообщает РИА Новости В частности, на львовщине без света остались 220 посёлков и городов, в Ивано-Франковской области обесточено 46 населённых пункта, в Тернопольской — 43, Ровенской — 22, а на Закарпатье — 44. Бригады местных энергокомпаний занимаются устранением поломок.
С субботы на воскресение метели и налипания мокрого снега вызвали срабатывание системы защиты линий электропередач, что привело к обесточиванию почти в 400 населенных пунктов в 7 областях, сообщает РИА Новости В частности, на львовщине без света остались 220 посёлков и городов, в Ивано-Франковской области обесточено 46 населённых пункта, в Тернопольской — 43, Ровенской — 22, а на Закарпатье — 44. Бригады местных энергокомпаний занимаются устранением поломок.
Автор: Медведев Сергей