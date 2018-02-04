Япония испытала самую маленькую в мире ракету-носитель SS-520
Япония успешно испытала самую маленькую в мире ракету-носитель модели SS-520, оснащенную микроспутником. Аэрокосмическое агентство JAXA транслировало в прямом эфире запуск, произведенный с космодрома Утиноура.
Корреспондентам удалось рассмотреть ракету весом 2,6 тонны и длиной 9,54 метра, напоминающую по размерам простой телеграфный столб.
Японские разработчики проводили подобные испытания в январе прошлого года, но ракета упала в Японское море из-за дефекта в защите кабелей. В крушении был утрачен спутник TRICOM1. Продолжив разработку, эксперты устранили недочеты и свели расходы к минимуму за счет использования аккумуляторных батарей.
Ранее Япония произвела ракетный запуск для создания своей системы навигации.
Корреспондентам удалось рассмотреть ракету весом 2,6 тонны и длиной 9,54 метра, напоминающую по размерам простой телеграфный столб.
Японские разработчики проводили подобные испытания в январе прошлого года, но ракета упала в Японское море из-за дефекта в защите кабелей. В крушении был утрачен спутник TRICOM1. Продолжив разработку, эксперты устранили недочеты и свели расходы к минимуму за счет использования аккумуляторных батарей.
Ранее Япония произвела ракетный запуск для создания своей системы навигации.
Автор: Джанабилова Татьяна П