Ученые впервые обнаружили планеты вне галактики Млечный путь
Астрофизики из США сумели доказать факт существования планет за границами галактики Млечный Путь. Американские исследователи при помощи микролинзирования обнаружили объекты различной величины, в диапазоне от Луны до Юпитера, которые находятся в соседних галактиках.
Микролинзирование - явление в астрономии и пока единственный доступный ученым метод обнаружения объектов, удаленных от планеты на очень значительные расстояния. Открыв наличие планет, обладающих различными массами, находящимися в диапазоне от массы Луны до массы Юпитера, впервые в мире астрофизики из США сумели доказать наличие подобных объектов в других галактиках.
Американские ученые отметили, что испытывают большую радость от своей работы, позволившей впервые обнаружить новые планеты вне нашей галактики. "Используя анализ высоких частот сигнатур, моделируя данные, чтобы вычислить массу, при помощи микролинзирования мы открыли маленькие планеты, которые являются лучшими кандидатами на подпись," - заявили астрофизики.
Микролинзирование - явление в астрономии и пока единственный доступный ученым метод обнаружения объектов, удаленных от планеты на очень значительные расстояния. Открыв наличие планет, обладающих различными массами, находящимися в диапазоне от массы Луны до массы Юпитера, впервые в мире астрофизики из США сумели доказать наличие подобных объектов в других галактиках.
Американские ученые отметили, что испытывают большую радость от своей работы, позволившей впервые обнаружить новые планеты вне нашей галактики. "Используя анализ высоких частот сигнатур, моделируя данные, чтобы вычислить массу, при помощи микролинзирования мы открыли маленькие планеты, которые являются лучшими кандидатами на подпись," - заявили астрофизики.
Автор: Артемов Сергей