Актуальные новости
Московское время
:
EUR 70.10 USD 56.04
Курс валют на 03.02.2018
exclusive / Наука

Ученые впервые обнаружили планеты вне галактики Млечный путь
Астрофизики из США сумели доказать факт существования планет за границами галактики Млечный Путь. Американские исследователи при помощи микролинзирования обнаружили объекты различной величины, в диапазоне от Луны до Юпитера, которые находятся в соседних галактиках.

Ученые впервые обнаружили планеты вне галактики Млечный путь


Микролинзирование - явление в астрономии и пока единственный доступный ученым метод обнаружения объектов, удаленных от планеты на очень значительные расстояния. Открыв наличие планет, обладающих различными массами, находящимися в диапазоне от массы Луны до массы Юпитера, впервые в мире астрофизики из США сумели доказать наличие подобных объектов в других галактиках.

Американские ученые отметили, что испытывают большую радость от своей работы, позволившей впервые обнаружить новые планеты вне нашей галактики. "Используя анализ высоких частот сигнатур, моделируя данные, чтобы вычислить массу, при помощи микролинзирования мы открыли маленькие планеты, которые являются лучшими кандидатами на подпись," - заявили астрофизики.

Автор: Артемов Сергей
Сегодня, 14:54
Читайте также
Россия уступила Беларуси и Украине в рейтинге
Санитарная служба 40 раз приезжала на
В Украине почти 400 населенных пунктов остались
Александр Усик встретится в финале Суперсерии с
В четвертьфинале ЧЕ по мини-футболу Россия
В Госдуме РФ назвали прибывших в Крым немецких
Сборная России по бенди в 11-й раз стала
Япония подготовила план по модернизации
Экстренно вернувшийся в Внуково самолет "ЮТейр"
МВФ даст Украине новый кредит при поднятии
В США собака вернулась к хозяину после 10 лет
На баланс ВКС России поступят более 100
Добавление комментария
Последние новости
04.02, 16:31 В Дели по технической причине экстренно сел самолет
04.02, 16:23 В США число пострадавших при столкновении поездов
04.02, 16:14 На плеерах Apple TV появилось приложение YouTube TV
04.02, 16:06 В Тюмени поезд и тепловоз столкнулись на Войновке
04.02, 15:51 Хакер создал алгоритм упрощенного поиска и взлома
04.02, 15:40 Россия уступила Беларуси и Украине в рейтинге
04.02, 15:28 Астрофизики нашли возможное топливо в атмосферах Марса и
04.02, 15:20 Ученые используют космические лазеры для наблюдения за
04.02, 15:12 Тимур Батрутдинов нашел Ольге Бузовой замену в лице
04.02, 15:09 Задержан вооружённый мужчина, который планировал
04.02, 15:00 Санитарная служба 40 раз приезжала на Даунинг-стрит
04.02, 14:54 Ученые впервые обнаружили планеты вне галактики Млечный
04.02, 14:47 В США при столкновении пассажирского и грузового поездов
04.02, 14:39 В BMW опровергли намерения выпустить кабриолет на базе
04.02, 14:31 В Украине почти 400 населенных пунктов остались без
04.02, 14:24 В Подмосковье из-за снегопада произошли сбои в системе
04.02, 14:15 В Москве число пострадавших из-за снегопада возросло до
04.02, 14:14 Хакеры научились майнить критовалюту из бытовых
04.02, 14:07 ИИ выступит судьей на фотоконкурсе
04.02, 13:57 В Москве «Охотный Ряд» и «Афимолл» эвакуировали после