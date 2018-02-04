МОК может пересмотреть вопрос включения бокса в программу ОИ-2020
МОК может еще раз пересмотреть вопрос о включении такого вида спорта, как бокс в программу ОИ-2020. Сведения предоставил президент комитета Томас Бах.
В Международной ассоциации бокса (AIBA) за короткий промежуток времени произошла серия кадровых перестановок, после которых структуру вместо Франко Фальчинелли возглавил Гафур Рахимов. Такие изменения вызывают беспокойство у МОК, поэтому в отношении руководства ассоциации проводится проверка.
«Я подтверждаю начало расследования по делу AIBA. До его окончания все контакты со структурой будут заморожены за исключением моментов, требующих срочного решения возникших у МОК вопросов», - рассказал Бах.
Ранее МОК собирался наделить олимпийским статусом киберспорт.
В Международной ассоциации бокса (AIBA) за короткий промежуток времени произошла серия кадровых перестановок, после которых структуру вместо Франко Фальчинелли возглавил Гафур Рахимов. Такие изменения вызывают беспокойство у МОК, поэтому в отношении руководства ассоциации проводится проверка.
«Я подтверждаю начало расследования по делу AIBA. До его окончания все контакты со структурой будут заморожены за исключением моментов, требующих срочного решения возникших у МОК вопросов», - рассказал Бах.
Ранее МОК собирался наделить олимпийским статусом киберспорт.
Автор: Джанабилова Татьяна П