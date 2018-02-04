В BMW опровергли намерения выпустить кабриолет на базе BMW X2
На днях стало известно, что баварский концерн BMW представит открытую версию кроссовера X2, однако данная новость не нашла подтверждение, а была опровергнута самим автопроизводителем.
Ранее зарубежная пресса заявляла, что BMW готовит версию BMW X2, которая должна была конкурировать с Range Rover Evoque Coupe и Cabriolet. К этой новости многие отнеслись скептично, ведь спрос на такие автомобили сейчас минимальный. Объём таких видов на рынке даже можно с лёгкостью перечислить. Поэтому после всех вестей относительно презентации новинки отделом по связям с общественностью подготовлено выступление, в котором собственно и опровергался выход двухдверного BMW X2 в виде кабриолета. Также было указано, что данная модель не будет выпущена в виде пикапа. Именно из-за нецелесообразности BMW решила свернуть свои идеи по выходу на рынок такого авто.
Ранее зарубежная пресса заявляла, что BMW готовит версию BMW X2, которая должна была конкурировать с Range Rover Evoque Coupe и Cabriolet. К этой новости многие отнеслись скептично, ведь спрос на такие автомобили сейчас минимальный. Объём таких видов на рынке даже можно с лёгкостью перечислить. Поэтому после всех вестей относительно презентации новинки отделом по связям с общественностью подготовлено выступление, в котором собственно и опровергался выход двухдверного BMW X2 в виде кабриолета. Также было указано, что данная модель не будет выпущена в виде пикапа. Именно из-за нецелесообразности BMW решила свернуть свои идеи по выходу на рынок такого авто.
Автор: Медведев Сергей