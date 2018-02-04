Астрофизики нашли возможное топливо в атмосферах Марса и Венеры
Астрофизики Джон Дейвонс и Миг Треволт, участвующие в проектах «ЭкзоМарс» и «Орбита Венеры», так же содействующих с аэрокосмическим агентством NASA в Америке, провели исследования атмосферы Марса и Венеры, для использования газа планет как топлива.
Ученые выяснили, что в атмосфере планет кроются активные ионные заряды, из которых в дальнейшем можно будет производить топливо для любых транспортных средств на Земле.
Оно будет во сто крат лучше бензина, что позволит не загрязнять атмосферу нашей собственной планеты. В случае, если показатели найденной материи будут гораздо больше земного нуклида урана-235, то скорее всего, отпадет необходимость в атомных электростанциях.
Лишь к концу 2018 года ученые смогут поделиться информацией о годности обнаруженного вещества.
Ученые выяснили, что в атмосфере планет кроются активные ионные заряды, из которых в дальнейшем можно будет производить топливо для любых транспортных средств на Земле.
Оно будет во сто крат лучше бензина, что позволит не загрязнять атмосферу нашей собственной планеты. В случае, если показатели найденной материи будут гораздо больше земного нуклида урана-235, то скорее всего, отпадет необходимость в атомных электростанциях.
Лишь к концу 2018 года ученые смогут поделиться информацией о годности обнаруженного вещества.
Автор: Богданова Ярослава