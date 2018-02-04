В США при столкновении пассажирского и грузового поездов пострадали люди
В Южной Каролине (США) при столкновении пассажирского и грузового поездов пострадали люди, их число уточняется. Сведения об инциденте прозвучали в эфире телеканала NBC News.
Сообщается, в поезде Amtrak, следовавшем по курсу Нью-Йорк – Майами, находились 147 человек, в том числе 8 членов экипажа. По данным шерифа Лексингтона, опубликованным в микроблоге Twitter, от удара с рельсов сошли несколько вагонов.
Ранее в Италии столкнулись два состава.
Сообщается, в поезде Amtrak, следовавшем по курсу Нью-Йорк – Майами, находились 147 человек, в том числе 8 членов экипажа. По данным шерифа Лексингтона, опубликованным в микроблоге Twitter, от удара с рельсов сошли несколько вагонов.
Ранее в Италии столкнулись два состава.
Автор: Джанабилова Татьяна П