Очередная часть популярной игры Battlefield выйдет не раньше октября
Отличная новость для любителей топового шутера Battlefield – исходя из сообщений ведущих аналитиков, релиз любимой миллионами игры должен состояться в октябре этого года.
Программисты из компании Electronic Arts начали разработку с 2016 года и обещают закончить работу к оглашенным срокам, о которых недавно написал в “твиттере” генеральный директор EA Эндрю Вилсон. Согласно информации из нескольких источников, игра будет доработана с учетом всех пожеланий пользователей и избавлена от недочетов и всевозможных проблем прошлых версий. Не исключается и улучшение движка и расширение внутри игровых составляющих, а также обновление карт и дополнительной поддержки во всех аспектах. Планируется также добавление нового режима в виде битвы двух команд формата пять на пять.
Сама игра будет посвящена военным действиям во Вьетнаме, но исключается затрагивание темы холодной войны, при этом создатели не акцентируют внимание на достоверности исторических фактов.
Стоит отметить, что в последнюю версию Battlefield играют более 20 миллионов человек со всего мира.
Программисты из компании Electronic Arts начали разработку с 2016 года и обещают закончить работу к оглашенным срокам, о которых недавно написал в “твиттере” генеральный директор EA Эндрю Вилсон. Согласно информации из нескольких источников, игра будет доработана с учетом всех пожеланий пользователей и избавлена от недочетов и всевозможных проблем прошлых версий. Не исключается и улучшение движка и расширение внутри игровых составляющих, а также обновление карт и дополнительной поддержки во всех аспектах. Планируется также добавление нового режима в виде битвы двух команд формата пять на пять.
Сама игра будет посвящена военным действиям во Вьетнаме, но исключается затрагивание темы холодной войны, при этом создатели не акцентируют внимание на достоверности исторических фактов.
Стоит отметить, что в последнюю версию Battlefield играют более 20 миллионов человек со всего мира.
Автор: Тригуб Сергей