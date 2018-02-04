Россия уступила Беларуси и Украине в рейтинге верховенства права
Россия, поднявшись на 89 место (+3 позиции), уступила своим ближайшим соседям - Беларуси и Украине в последнем рейтинге верховенства права, публикующемся два раза в год. Сведения предоставлены аналитиками World Justice Project.
Дания в этом году заняла первое место. На второй позиции уверенно расположилась Норвегия. В первой пятерке оказалась Финляндия, Швеция и Нидерланды. Оставшиеся места в ТОП-10 заняли ФРГ, Новая Зеландия, Австрия, Канада, Австралия, Британия. Аутсайдером стала Венесуэла – 113 место.
США удостоились 19 позиции, а положение России, обогнавшей 24 страны, за последние полгода улучшилось незначительно. Даже Казахстан (64 место), Украина (77), Грузия (38), Киргизия (82), Беларусь (65) сумели обойти державу.
В основе индекса лежит восемь составляющих, например, уголовное и гражданское право, защита прав, безопасность граждан, правопорядок, открытость, отсутствие коррупционных составляющих.
Дания в этом году заняла первое место. На второй позиции уверенно расположилась Норвегия. В первой пятерке оказалась Финляндия, Швеция и Нидерланды. Оставшиеся места в ТОП-10 заняли ФРГ, Новая Зеландия, Австрия, Канада, Австралия, Британия. Аутсайдером стала Венесуэла – 113 место.
США удостоились 19 позиции, а положение России, обогнавшей 24 страны, за последние полгода улучшилось незначительно. Даже Казахстан (64 место), Украина (77), Грузия (38), Киргизия (82), Беларусь (65) сумели обойти державу.
В основе индекса лежит восемь составляющих, например, уголовное и гражданское право, защита прав, безопасность граждан, правопорядок, открытость, отсутствие коррупционных составляющих.
Автор: Джанабилова Татьяна П