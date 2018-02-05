Nike показал новый логотип с надписью LDNR
Nike показал новый логотип с надписью LDNR, разработанный специально к марафону в Лондоне. Изображение появилось на официальном портале всемирно известной компании, ориентированной на выпуск спортивной одежды.
В логотипе сохранился узнаваемый «свуш», выбитый на черном фоне. Вместо привычного названия бренда указана аббревиатура LDNR, расшифровывающаяся, как Londoner. В описании появился настоящий лозунг: «Приготовьтесь продемонстрировать миру лондонца, с которым никто не сможет сравниться». Одежду с новым обозначением бренда уже примерили известные спортсмены.
Стоит отметить, что первый лондонский марафон провели в 1981 году. Сегодня он считается самым престижным весенним мероприятием.
Ранее Nike представил инновационные джинсы.
В логотипе сохранился узнаваемый «свуш», выбитый на черном фоне. Вместо привычного названия бренда указана аббревиатура LDNR, расшифровывающаяся, как Londoner. В описании появился настоящий лозунг: «Приготовьтесь продемонстрировать миру лондонца, с которым никто не сможет сравниться». Одежду с новым обозначением бренда уже примерили известные спортсмены.
Стоит отметить, что первый лондонский марафон провели в 1981 году. Сегодня он считается самым престижным весенним мероприятием.
Ранее Nike представил инновационные джинсы.
Автор: Джанабилова Татьяна П