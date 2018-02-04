Задержан вооружённый мужчина, который планировал похищение Ланы Дель Рей.
В штате Флорида был арестован мужчина, который пришел на концерт Ланы и планировал совершить похищение.
43-летний Майкл Хант опубликовал в Facebook пост о своих намерениях, и благодаря этому правоохранительным органам удалось предотвратить преступление. Ранее "фанат" Ланы писал зашифрованные и угрожающие сообщения в социальных сетях. При этом он никогда не контактировал с певицей.
Мужчина был задержан около концертного зала в Орландо, штат Флорида. 43-летний Майкл Хант караулил звезду у центра Amway, где у певицы должно было состояться выступление. Полицейскими было изъято у мужчины билет на концерт и нож. В данный момент он находится под арестом.
В Twitter Лана Дель Рей выразила благодарность всем зрителям, но инцидент перед концертом комментировать не стала.
Совсем недавно Лана Дель Рей была участницей другого скандала. Напомним, что группа Radiohead обвинила 32-летнюю певицу в плагиате, но до судебных разбирательств дело не дошло.
43-летний Майкл Хант опубликовал в Facebook пост о своих намерениях, и благодаря этому правоохранительным органам удалось предотвратить преступление. Ранее "фанат" Ланы писал зашифрованные и угрожающие сообщения в социальных сетях. При этом он никогда не контактировал с певицей.
Мужчина был задержан около концертного зала в Орландо, штат Флорида. 43-летний Майкл Хант караулил звезду у центра Amway, где у певицы должно было состояться выступление. Полицейскими было изъято у мужчины билет на концерт и нож. В данный момент он находится под арестом.
В Twitter Лана Дель Рей выразила благодарность всем зрителям, но инцидент перед концертом комментировать не стала.
Совсем недавно Лана Дель Рей была участницей другого скандала. Напомним, что группа Radiohead обвинила 32-летнюю певицу в плагиате, но до судебных разбирательств дело не дошло.
Автор: Медведев Сергей