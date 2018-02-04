Microsoft намерен купить сервис Steam и встроить его в Windows 10
Пытаясь получить преимущество в конкурентной борьбе, корпорация Microsoft намерена приобрести ряд известных игровых студий, в частности Steam от компании Valve. Разработчики крупнейшей американской IT-компании планируют встроить данный сервис в среду операционной системы Windows 10.
Авторитетные аналитики заявляют, что в Microsoft уже принято решение о приобретении компании Valve, владеющей сервисом Steam. Такие заявления очень обеспокоили геймеров во всем мире, ведь не факт, что нововведения приведут к лучшему. Многие игроки стали писать владельцу Valve с просьбой прокомментировать слухи, а также требуя по возможности не продавать компанию. Дирекция компании ответила одному из пользователей, что они не в курсе планов Microsoft. Однако эксперты не исключают возможность того, что представители компании Билла Гейтса пока не связывались по данному вопросу с руководством Valve, но в состоянии предложить такую астрономическую сумму, от которой те вряд ли сумеют отказаться. Аналитики отмечают, что Microsoft уже поступал подобным образом, сумев несколько лет назад выкупить игровую студию, создавшую Minecraft.
Компания Valve является прибыльной, сумма ее доходов увеличивается каждый квартал. В данный момент разработчики компании работают над выпуском новой карточной игры Artifact, посвященной вселенной игры Dota 2.
Авторитетные аналитики заявляют, что в Microsoft уже принято решение о приобретении компании Valve, владеющей сервисом Steam. Такие заявления очень обеспокоили геймеров во всем мире, ведь не факт, что нововведения приведут к лучшему. Многие игроки стали писать владельцу Valve с просьбой прокомментировать слухи, а также требуя по возможности не продавать компанию. Дирекция компании ответила одному из пользователей, что они не в курсе планов Microsoft. Однако эксперты не исключают возможность того, что представители компании Билла Гейтса пока не связывались по данному вопросу с руководством Valve, но в состоянии предложить такую астрономическую сумму, от которой те вряд ли сумеют отказаться. Аналитики отмечают, что Microsoft уже поступал подобным образом, сумев несколько лет назад выкупить игровую студию, создавшую Minecraft.
Компания Valve является прибыльной, сумма ее доходов увеличивается каждый квартал. В данный момент разработчики компании работают над выпуском новой карточной игры Artifact, посвященной вселенной игры Dota 2.
Автор: Артемов Сергей