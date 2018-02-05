Сериал «Игра престолов» воссоздадут в компьютерной игре
Сериал «Игра престолов» обещают воссоздать в обновлении для компьютерной игры под названием Kingdom Come: Deliverance. Над оригинальным проектом работают энтузиасты из компании The Seven Kingdoms.
В обновлении появится 30 героев, выполненных в точном соответствии с киноперсонажами, и больше 25 армий. Контент будет основан на сюжете популярного сериала.
13 февраля геймерам представят основную версию Kingdom Come: Deliverance. Работа над обновлением начнется сразу после старта продаж. Финал самого фильма запланирован на 2019 год.
В обновлении появится 30 героев, выполненных в точном соответствии с киноперсонажами, и больше 25 армий. Контент будет основан на сюжете популярного сериала.
13 февраля геймерам представят основную версию Kingdom Come: Deliverance. Работа над обновлением начнется сразу после старта продаж. Финал самого фильма запланирован на 2019 год.
Автор: Джанабилова Татьяна П