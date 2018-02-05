Ученые выяснили, что от русских корней у современного населения России осталось лишь 16%
Исследователи из медико-генетического центра выяснили этнический состав и расу среднестатистического россиянина. Данные показали, что исконно-русские корни занимают лишь третью часть среди всех возможных предков.
Научное исследование началось еще в 2015 году. Для точности данных были выбраны абсолютно разные и незнакомые между собой 2000 человек возрастом от 20 до 45 лет, из которых приблизительно 59% составляли мужчины и лишь 41% - женщины. Задачей ученых было собрать все необходимые образцы и сравнить их между собой. Каждый полученный материал содержал 560 тысяч маркеров в ДНК. Благодаря найденным совпадениям исследователям удалось составить «портрет» среднестатистического жителя России. Согласно полученным данным, исконно-русские корни занимают всего лишь третье место среди геномов «обычного» человека, что равняется приблизительно 16,2%. Общий портрет также указал на факт безусловной принадлежности к европейской расе. В генетическом ландшафте россиянина четко прослеживаются следы кровослияния с Западной Европой, а также Беларусью и Украиной.
Ученые указывают на то, что полученные данные не говорят о непосредственно современных связях между народами, а наоборот – указывают на наследственность, приводя к общему предку. Генотип человека представляет собой специфическую мозаику, которая формировалась на протяжении многих лет после слияния нескольких древних популяций.
Научное исследование началось еще в 2015 году. Для точности данных были выбраны абсолютно разные и незнакомые между собой 2000 человек возрастом от 20 до 45 лет, из которых приблизительно 59% составляли мужчины и лишь 41% - женщины. Задачей ученых было собрать все необходимые образцы и сравнить их между собой. Каждый полученный материал содержал 560 тысяч маркеров в ДНК. Благодаря найденным совпадениям исследователям удалось составить «портрет» среднестатистического жителя России. Согласно полученным данным, исконно-русские корни занимают всего лишь третье место среди геномов «обычного» человека, что равняется приблизительно 16,2%. Общий портрет также указал на факт безусловной принадлежности к европейской расе. В генетическом ландшафте россиянина четко прослеживаются следы кровослияния с Западной Европой, а также Беларусью и Украиной.
Ученые указывают на то, что полученные данные не говорят о непосредственно современных связях между народами, а наоборот – указывают на наследственность, приводя к общему предку. Генотип человека представляет собой специфическую мозаику, которая формировалась на протяжении многих лет после слияния нескольких древних популяций.
Автор: Самохина Виктория