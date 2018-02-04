Хакеры взломали VMProtect и Denuvo в Assassin’s Creed Origins
Хакеры взломали Denuvo 4.8 и VMProtect в Assassin’s Creed Origins. По информации от представителей компании Ubisoft, в настоящее время решается вопрос о блокировке ссылок на бесплатное скачивание игры на торрент-трекерах.
Эксперты отмечают, что речь, скорее всего, идет об обходах защиты, так как Denuvo 4.8 работает даже в пиратской сборке игры. В настоящее время разработчики уже используют более новую версию Denuvo 5.0, однако в Assassin’s Creed Origins применялась младшая вариация. По предварительным данным, современная защита появится в Far Cry 5.
Представители Ubisoft отметили, что защита от Denuvo работала на протяжении самых плодотворных трех месяцев после премьеры игры. Блокировщик версии 5.0 в будущем даст возможность сохранить рейтинги продаж при выходе продолжений серии или принципиально новых продуктов.
Инсайдеры в компании также отметили, что не исключается вероятность удаления защиты с Assassin’s Creed Origins в будущем. В то же время, Watch Dogs 2 по-прежнему использует Denuvo даже после взлома.
Эксперты отмечают, что речь, скорее всего, идет об обходах защиты, так как Denuvo 4.8 работает даже в пиратской сборке игры. В настоящее время разработчики уже используют более новую версию Denuvo 5.0, однако в Assassin’s Creed Origins применялась младшая вариация. По предварительным данным, современная защита появится в Far Cry 5.
Представители Ubisoft отметили, что защита от Denuvo работала на протяжении самых плодотворных трех месяцев после премьеры игры. Блокировщик версии 5.0 в будущем даст возможность сохранить рейтинги продаж при выходе продолжений серии или принципиально новых продуктов.
Инсайдеры в компании также отметили, что не исключается вероятность удаления защиты с Assassin’s Creed Origins в будущем. В то же время, Watch Dogs 2 по-прежнему использует Denuvo даже после взлома.
Автор: Махов Артем