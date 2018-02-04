Компания Microsoft готовится к выпуску масштабного обновления Windows 10 Redstone 4
Компания Microsoft весной планирует выпустить бесплатное обновление Redsone 4 для Windows 10, которое в первую очередь усовершенствует браузер Edge и добавит новые функции и улучшения, которые, по мнению разработчиков, позволит составить более сильную конкуренцию таким гигантам как Chrome и Opera.
Исходя из предварительной информации, будет сильно изменен интерфейс пользователя, благодаря новым эффектам Acrylic и Reveal концепции Fluent Design и повышению контраста, а также станут проще разделы с историей и закладками.
Появится возможность закрепления книг, скачанных в Windows Store, на экране “Пуск”. Нововведением для браузера Edge станет также запоминание информации пользователя для автозаполнения на сайтах, что удобно и давно используется конкурентами. Расширены настройки функций безопасности и режим приватности. Заметно улучшен будет и режим чтения, с поддержкой полноэкранного просмотра и редактирования. Внедряются и прогрессивные веб-приложения, которые, по мнению многих специалистов, вскоре займут особенное место в Сети.
Владельцев ноутбуков порадует поддержка продвинутых жестов для сенсорных панелей Precision Touchpad, они будут работать, также как и на простом сенсорном дисплее.
Особенно приятно, что разработчики тщательно поработали над оптимизацией, и теперь браузер должен работать быстрее.
Исходя из предварительной информации, будет сильно изменен интерфейс пользователя, благодаря новым эффектам Acrylic и Reveal концепции Fluent Design и повышению контраста, а также станут проще разделы с историей и закладками.
Появится возможность закрепления книг, скачанных в Windows Store, на экране “Пуск”. Нововведением для браузера Edge станет также запоминание информации пользователя для автозаполнения на сайтах, что удобно и давно используется конкурентами. Расширены настройки функций безопасности и режим приватности. Заметно улучшен будет и режим чтения, с поддержкой полноэкранного просмотра и редактирования. Внедряются и прогрессивные веб-приложения, которые, по мнению многих специалистов, вскоре займут особенное место в Сети.
Владельцев ноутбуков порадует поддержка продвинутых жестов для сенсорных панелей Precision Touchpad, они будут работать, также как и на простом сенсорном дисплее.
Особенно приятно, что разработчики тщательно поработали над оптимизацией, и теперь браузер должен работать быстрее.
Автор: Тригуб Сергей