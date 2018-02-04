Хакер создал алгоритм упрощенного поиска и взлома серверов AutoSploit
Хакер, действующий под псевдонимом Vector, создал оригинальный алгоритм упрощенного поиска и взлома серверов AutoSploit, написанный на Python. Сведения опубликованы на портале GitHub.
Успех взлома обычно зависит от точности последовательных действий, открывающий киберпреступнику доступ к нужному серверу. В их основе лежит поиск слабых мест в системе, обнаружить которые можно через упорядоченный подбор инструментов.
AutoSploit облегчает задачу, объединяя в себе сразу все необходимые функции. Работа с алгоритмом начинается с ввода названия сервера: Rootage, Nginx, IIS и другие. Потом система проводит анализ, поиск нужного описания и уязвимости, лучший метод взлома устройств и даже «интернета вещей». Тестирование и поиск ведется через открытые сервера Metasploit и Shodan.
Ранее хакеры научились добывать криптовалюту из бытовых приборов.
Успех взлома обычно зависит от точности последовательных действий, открывающий киберпреступнику доступ к нужному серверу. В их основе лежит поиск слабых мест в системе, обнаружить которые можно через упорядоченный подбор инструментов.
AutoSploit облегчает задачу, объединяя в себе сразу все необходимые функции. Работа с алгоритмом начинается с ввода названия сервера: Rootage, Nginx, IIS и другие. Потом система проводит анализ, поиск нужного описания и уязвимости, лучший метод взлома устройств и даже «интернета вещей». Тестирование и поиск ведется через открытые сервера Metasploit и Shodan.
Ранее хакеры научились добывать криптовалюту из бытовых приборов.
Автор: Джанабилова Татьяна П