Instagram объявил о запуске рекламы формата «карусель» в Stories
Instagram объявил о запуске рекламы формата «карусель» в Stories, позволяющего в одном ролике размещать одновременно до трех материалов о продвигаемом продукте. До обновления было установлено ограничение в виде одного видео и фото.
«Мы расширили границы пользовательских возможностей и предложили рекламодателям новый формат рекламы. Нововведение позволяет создавать креативное вертикального повествования», - рассказала Эми Коул, глава отдела по развитию бизнеса.
Для размещения рекламного блога пользователю нужно зайти в меню «Последовательное повествование» и создать раздел контента с мультимедийными историями, позволяющими смешивать фотографии для лучшей презентации бренда.
Ранее в Instagram появились GIF-анимации.
«Мы расширили границы пользовательских возможностей и предложили рекламодателям новый формат рекламы. Нововведение позволяет создавать креативное вертикального повествования», - рассказала Эми Коул, глава отдела по развитию бизнеса.
Для размещения рекламного блога пользователю нужно зайти в меню «Последовательное повествование» и создать раздел контента с мультимедийными историями, позволяющими смешивать фотографии для лучшей презентации бренда.
Ранее в Instagram появились GIF-анимации.
Автор: Джанабилова Татьяна П