Сына Евгении Феофилактовой назвали "маленьким и толстым"
Сына Евгении Феофилактовой в Сети назвали «маленьким и толстым». Звезда шоу «Дом-2» сразу же ответила хейтерам, назвав их словам бессмысленными.
Подписчики аккаунта звезды в Instagram отметили, что у ее сына Даниэля Гусева имеются проблемы с лишним весом. Феофилактова восприняла подобные слова как обиду, ввиду чего написала ответ всем, кто считает ее ребенка полным. По ее словам, мальчик только начал развиваться, ввиду чего данный процесс может проистекать постепенно.
«Даниэль здоров, так как постоянно занимается спортом и посещает терапевта. Если бы у него были проблемы, мы бы сразу же их решили. Всем, кто считает его толстым или маленьким, хочу пожелать следить за своими детьми и стараться сделать из них хороших и успешных людей. Мы счастливы, и это самое главное», - написала Феофилактова в одной из новых публикация на своей странице в сети Instagram.
Подписчики звезды отметили, что она ведет себя как типичная мать, вступающаяся за своего сына. Другие фанаты выступили в защиту Феофилактовой, назвав хейтеров «глупыми». Сама звезда позднее решила прекратить диалог с недоброжелателями.
Подписчики аккаунта звезды в Instagram отметили, что у ее сына Даниэля Гусева имеются проблемы с лишним весом. Феофилактова восприняла подобные слова как обиду, ввиду чего написала ответ всем, кто считает ее ребенка полным. По ее словам, мальчик только начал развиваться, ввиду чего данный процесс может проистекать постепенно.
«Даниэль здоров, так как постоянно занимается спортом и посещает терапевта. Если бы у него были проблемы, мы бы сразу же их решили. Всем, кто считает его толстым или маленьким, хочу пожелать следить за своими детьми и стараться сделать из них хороших и успешных людей. Мы счастливы, и это самое главное», - написала Феофилактова в одной из новых публикация на своей странице в сети Instagram.
Подписчики звезды отметили, что она ведет себя как типичная мать, вступающаяся за своего сына. Другие фанаты выступили в защиту Феофилактовой, назвав хейтеров «глупыми». Сама звезда позднее решила прекратить диалог с недоброжелателями.
Автор: Махов Артем