Коренные жители Балашихи митинговали в поддержку российских спортсменов
Площадь у Ледового дворца «Арена Балашиха» вместила в себя более тысячи местных жителей города Балашиха для протекции митинг-концерта, посвященного российским спортсменам. Деятельные граждане города, при оказании помощи волонтеров, спортсменов и творческих коллективов выступили в защиту и протежирование участников зимней Олимпиады в Южной Корее.
Основателем митинга стала серебряный призер Олимпиады 2008 года, двукратная чемпионка мира, гандболистка города Балашиха Мария Сидорова. Мотивацией послужило недоразумение, случившееся на международных играх, где олимпийская комиссия не допустила российских участников к Олимпийским играм. Причиной стали подозрения в употреблении допинга некоторыми участниками.
Так из 600 российских спортсменов из многих видов спорта, были допущены на южнокорейскую Олимпиаду только 169 человек. Олимпийцы лишены права выступать под флагом Российской Федерации и гимн для них звучать не будет.
В митинг-концерте также оказали взаимоподдержку и другие коренные жители Балашихи, которые в свое время прославили свой город, такие как: чемпион мира по версии Международной боксерской организации Александр Бахтин и чемпионка мира по эстетической гимнастике Анастасия Ананьева.
Поддержать митинг-концерт «Россия в моем сердце» приехала группа «Премьер-министр», исполнив свои знаменитые хиты. Были сказаны и слова-мотиваторы, которые должны придать сил как участникам игр, так и их болельщикам.
Основателем митинга стала серебряный призер Олимпиады 2008 года, двукратная чемпионка мира, гандболистка города Балашиха Мария Сидорова. Мотивацией послужило недоразумение, случившееся на международных играх, где олимпийская комиссия не допустила российских участников к Олимпийским играм. Причиной стали подозрения в употреблении допинга некоторыми участниками.
Так из 600 российских спортсменов из многих видов спорта, были допущены на южнокорейскую Олимпиаду только 169 человек. Олимпийцы лишены права выступать под флагом Российской Федерации и гимн для них звучать не будет.
В митинг-концерте также оказали взаимоподдержку и другие коренные жители Балашихи, которые в свое время прославили свой город, такие как: чемпион мира по версии Международной боксерской организации Александр Бахтин и чемпионка мира по эстетической гимнастике Анастасия Ананьева.
Поддержать митинг-концерт «Россия в моем сердце» приехала группа «Премьер-министр», исполнив свои знаменитые хиты. Были сказаны и слова-мотиваторы, которые должны придать сил как участникам игр, так и их болельщикам.
Автор: Богданова Ярослава