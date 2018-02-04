Актуальные новости
Московское время
:
EUR 70.10 USD 56.04
Курс валют на 03.02.2018
exclusive / Общество

Коренные жители Балашихи митинговали в поддержку российских спортсменов
Площадь у Ледового дворца «Арена Балашиха» вместила в себя более тысячи местных жителей города Балашиха для протекции митинг-концерта, посвященного российским спортсменам. Деятельные граждане города, при оказании помощи волонтеров, спортсменов и творческих коллективов выступили в защиту и протежирование участников зимней Олимпиады в Южной Корее.

Коренные жители Балашихи митинговали в поддержку российских спортсменов


Основателем митинга стала серебряный призер Олимпиады 2008 года, двукратная чемпионка мира, гандболистка города Балашиха Мария Сидорова. Мотивацией послужило недоразумение, случившееся на международных играх, где олимпийская комиссия не допустила российских участников к Олимпийским играм. Причиной стали подозрения в употреблении допинга некоторыми участниками.

Так из 600 российских спортсменов из многих видов спорта, были допущены на южнокорейскую Олимпиаду только 169 человек. Олимпийцы лишены права выступать под флагом Российской Федерации и гимн для них звучать не будет.

В митинг-концерте также оказали взаимоподдержку и другие коренные жители Балашихи, которые в свое время прославили свой город, такие как: чемпион мира по версии Международной боксерской организации Александр Бахтин и чемпионка мира по эстетической гимнастике Анастасия Ананьева.

Поддержать митинг-концерт «Россия в моем сердце» приехала группа «Премьер-министр», исполнив свои знаменитые хиты. Были сказаны и слова-мотиваторы, которые должны придать сил как участникам игр, так и их болельщикам.

Автор: Богданова Ярослава
Вчера, 16:41
Читайте также
Nike показал новый логотип с надписью LDNR
МОК может пересмотреть вопрос включения бокса в
Состоятельных российских пенсионеров не оставят
В Москве за выходные выпало свыше 100% месячной
Хантсман считает дружественными отношения между
Роухани обвинил США в «бессовестном» лицемерии
Меланья Трамп отказалась выполнять обязанности
Собянин: В Москве снегом повалено более двух
Аэропорт Сеула встретил прибывших из России
Парламент Японии проведет учения на случай
Коренные жители Балашихи митинговали в поддержку
Россия уступила Беларуси и Украине в рейтинге
Добавление комментария
Последние новости
05.02, 04:27 Ученые выяснили, что от русских корней у современного
05.02, 03:59 Сериал «Игра престолов» воссоздадут в компьютерной игре
05.02, 03:29 Отец Дианы Шурыгиной винит себя в изнасиловании дочери
05.02, 03:02 Nike показал новый логотип с надписью LDNR
05.02, 02:30 Найдена подводная база НЛО в Антарктиде программой
05.02, 01:58 Очередная часть популярной игры Battlefield выйдет не
05.02, 01:28 Кристина Орбакайте опубликовала фото в новом образе
05.02, 01:01 Семейная фотография Егора Крида покорила Сеть
05.02, 00:29 В Антарктиде российские исследователи сумели добыть
04.02, 23:59 Япония испытала самую маленькую в мире ракету-носитель
04.02, 23:35 МОК может пересмотреть вопрос включения бокса в
04.02, 23:25 Хакеры взломали VMProtect и Denuvo в Assassin’s Creed
04.02, 23:15 Уфологи: Иисус является пришельцем и прилетел на Землю с
04.02, 23:03 Microsoft намерен купить сервис Steam и встроить его в
04.02, 22:49 «Дом-2»: Дочь экс-участницы проекта Таты Блюменкранц
04.02, 22:35 В ДТП на Киевской трассе погибли 4 человека
04.02, 22:20 Состоятельных российских пенсионеров не оставят без
04.02, 21:55 МТИ: Принцип LEGO применили для модульной микрофлюидной
04.02, 21:45 СМИ: Самого юного участника «Битв экстрасенсов»
04.02, 21:35 В Москве за выходные выпало свыше 100% месячной нормы