На плеерах Apple TV появилось приложение YouTube TV
Более 40 каналов, включая спортивные и новостные, доступны пользователям сервиса YouTube TV. В компании Google заявили, что теперь владельцы плееров Apple TV имеют возможность пользоваться данным видеосервисом, предварительно скачав и установив данное приложение из магазина App Store.
YouTube TV за 35 долларов в месяц предлагает своим пользователям возможность просмотра NBC, Disney, Fox, ABC и ряда других каналов. В качестве приятного бонуса, в эту сумму включена возможность без лимита использовать облачное хранилище данных для записи телепередач. Скачивая YouTube TV из App Store и внеся месячный платеж, владельцы плееров Apple TV также дополнительно получают бесплатную возможность просмотра видеоконтента YouTube Red, месячный просмотр которого обходится пользователям, оформившим его отдельно, в 10 долларов.
YouTube TV за 35 долларов в месяц предлагает своим пользователям возможность просмотра NBC, Disney, Fox, ABC и ряда других каналов. В качестве приятного бонуса, в эту сумму включена возможность без лимита использовать облачное хранилище данных для записи телепередач. Скачивая YouTube TV из App Store и внеся месячный платеж, владельцы плееров Apple TV также дополнительно получают бесплатную возможность просмотра видеоконтента YouTube Red, месячный просмотр которого обходится пользователям, оформившим его отдельно, в 10 долларов.
Автор: Артемов Сергей