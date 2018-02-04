В Тюмени поезд и тепловоз столкнулись на Войновке
3 февраля, около 20:00, в Тюмени поезд, курсирующий по пригородному маршруту №7359, и тепловоз ТЭМ7А № 007 столкнулись на Войновке. Сведения о ДТП очевидцы разместили в соцсетях. Официальные структуры инцидент не комментировали.
Сообщается, составы столкнулись боковыми частями на участке Усть-Тавда – Тюмень. В результате аварии вагоны устояли на путях. Жертв и пострадавших нет. График движения остался без изменений.
«Машинист, управлявший тепловозом, экстренно затормозил и остановился на пути следования пассажирского поезда», - рассказал очевидец.
Сообщается, составы столкнулись боковыми частями на участке Усть-Тавда – Тюмень. В результате аварии вагоны устояли на путях. Жертв и пострадавших нет. График движения остался без изменений.
«Машинист, управлявший тепловозом, экстренно затормозил и остановился на пути следования пассажирского поезда», - рассказал очевидец.
Автор: Джанабилова Татьяна П