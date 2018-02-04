В США число пострадавших при столкновении поездов возросло до 70
В Южной Каролине (США) число пассажиров, пострадавших при сильном столкновении поездов, возросло уже до 70. Инцидент осветил телеканал ABC, сделав в эфире ссылку на представителя шерифа Лексингтона.
Сообщается, столкновение поезда Amtrak, направлявшегося из Нью-Йорка в Майами, и грузового состава, расследуют специалисты Совета безопасности на транспорте. В пассажирских вагонах находились 147 человек.
Сообщается, столкновение поезда Amtrak, направлявшегося из Нью-Йорка в Майами, и грузового состава, расследуют специалисты Совета безопасности на транспорте. В пассажирских вагонах находились 147 человек.
Автор: Джанабилова Татьяна П