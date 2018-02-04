HTC представит новый смартфон для среднего сегмента с процессором Snapdragon 625
Специалисты компании HTC планируют повысить продажи, выпустив доступный смартфон с сохранением всевозможных функций и производительности.
Тайваньская компания заметно отстала от своих конкурентов, предлагая пользователям одинаковые по характеристикам и немного отличающиеся друг от друга модели смартфонов, и теперь в рейтинге занимает всего лишь десятое место. Исправить эту ситуацию разработчики планируют с помощью доступных смартфонов на базе процессора Qualcomm Snapdragon 625, с чипом, объединяющим восемь ядер ARM Cortex A53. Тактовая частота планируется до 2.0 ГГц, а видеокарта – Adreno 506. Оперативной памяти анонсируют 3 гигабайта, а платформа – Android 8.0 Oreo. Новый сотовый модем обеспечит устройство скоростью загрузки данных до 300 Мбит\с. Эта информация была выложена в базе данных Geekbench, где новый аппарат фигурирует под названием HTC 2Q5W1.
Сроки анонса для новинки не сообщаются, но возможно появление на выставке Mobile World Congress 2018. Оправдает ли смартфон возложенные ожидания или станет простым продолжением серии для фанатов, будет известно совсем скоро.
Тайваньская компания заметно отстала от своих конкурентов, предлагая пользователям одинаковые по характеристикам и немного отличающиеся друг от друга модели смартфонов, и теперь в рейтинге занимает всего лишь десятое место. Исправить эту ситуацию разработчики планируют с помощью доступных смартфонов на базе процессора Qualcomm Snapdragon 625, с чипом, объединяющим восемь ядер ARM Cortex A53. Тактовая частота планируется до 2.0 ГГц, а видеокарта – Adreno 506. Оперативной памяти анонсируют 3 гигабайта, а платформа – Android 8.0 Oreo. Новый сотовый модем обеспечит устройство скоростью загрузки данных до 300 Мбит\с. Эта информация была выложена в базе данных Geekbench, где новый аппарат фигурирует под названием HTC 2Q5W1.
Сроки анонса для новинки не сообщаются, но возможно появление на выставке Mobile World Congress 2018. Оправдает ли смартфон возложенные ожидания или станет простым продолжением серии для фанатов, будет известно совсем скоро.
Автор: Тригуб Сергей