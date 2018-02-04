В Дели по технической причине экстренно сел самолет Москва-Пхукет
4 февраля в Дели по неуточненной технической причине экстренно сел самолет компании Nordwind, выполнявший рейс № 2477 Москва-Пхукет. Сведения об инциденте предоставила пресс-служба АТОР.
Сообщается, 15 пассажиров находятся в здании аэропорта. В Москве к вылету готовят резервные самолеты Boeing 737 и А321, предназначенные для замены сломавшегося Boeing 767 и доставки туристов в Таиланд. Технические специалисты индийского аэропорта не смогли самостоятельно ликвидировать поломку.
Из-за снегопадов, продолжающихся в Москве, назвать точную дату вылета из Шереметьево туроператоры не могут. У некоторых пассажиров нет виз, поэтому покинуть судно они не могут. Авиакомпания договаривается с местными властями о возможности расселения туристов в отелях.
Сообщается, 15 пассажиров находятся в здании аэропорта. В Москве к вылету готовят резервные самолеты Boeing 737 и А321, предназначенные для замены сломавшегося Boeing 767 и доставки туристов в Таиланд. Технические специалисты индийского аэропорта не смогли самостоятельно ликвидировать поломку.
Из-за снегопадов, продолжающихся в Москве, назвать точную дату вылета из Шереметьево туроператоры не могут. У некоторых пассажиров нет виз, поэтому покинуть судно они не могут. Авиакомпания договаривается с местными властями о возможности расселения туристов в отелях.
Автор: Джанабилова Татьяна П